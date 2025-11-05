Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |11:15 WIB
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Bacaan hukum tajwid Surat Ali Imran ayat 1-5 penting diketahui. Hal ini agar kaum muslim tidak keliru dalam membacanya. 

Surat Ali Imran merupakan surat ketiga dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 200. Ali Imran termasuk golongan Surat Madaniyyah. 


Pada artikel ini, akan diulas hukum tajwid pada Surat Ali Imran ayat 1-5. Berikut penjelasannya:

1. Ayat 1

 الٓمّٓ 

 Alif-Laam-Miiim 

Hukum tajwid: Pada ayat itu, terdapat hukum tajwid Mad Lazim Harfi Musyba’. Mad ini biasa muncul pada huruf yang terletak pada permulaan surat. Huruf tersebut mempunyai 3 ejaan huruf. Huruf tengahnya huruf mad dan huruf ketiga mati asli. Panjangnya adalah 6 harakat. 

2. Ayat 2

 اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ الۡحَىُّ الۡقَيُّوۡمُؕ 

Artinya: Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). 
Hukum tajwid:

 اللّٰهُ 

(Allah) 

Ada hukum tajwid Tafkhim. Itu karena lafadz Allah didahului huruf fathah. 

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا 

(laaa ilaaha illaa) 

Terdapat mad jaiz munfasil, karena mad thobi'i bertemu huruf alif di lain kalimat. Bacanya bisa 2, 4, atau 5 harakat. 

وَۙ الۡحَىُّ الۡقَيُّوۡمُؕ 

(wal Haiyul Qaiyuum) 

Pada bacaan di atas, ada tajwid alif lam qomariyah. Itu karena terdapat huruf alif dan tanda sukun. Selain itu, ada tajwid mad aridl lissukun pada akhir kalimat. Bacanya bisa 2, 4, atau 6 harakat. 

3. Ayat 3

 نَزَّلَ عَلَيۡكَ الۡـكِتٰبَ بِالۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَاَنۡزَلَ التَّوۡرٰٮةَ وَالۡاِنۡجِيۡلَۙ‏ 

Artinya: "Dia menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil, 

Hukum tajwid: 

مُصَدِّقًا لِّمَا 

(musaddiqal limaa) 

Pada bacaan di atas, ada hukum tajwid idgham bilaghunnah. Itu lantaran ada tanwin bertemu huruf lam.

 

