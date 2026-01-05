Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Puasa Awal Januari 2026 dan Amalan Jelang Ramadhan 1447H

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |13:00 WIB
Puasa Awal Januari 2026 dan Amalan Jelang Ramadhan 1447H
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Awal Januari 2026 menjadi momen yang pas untuk kembali membiasakan diri dengan ibadah puasa sunnah, sekaligus menghangatkan suasana ruhani menjelang Ramadhan 1447 H yang diperkirakan dimulai pada 18 Februari 2026. Dengan jeda sekitar satu setengah bulan, umat Muslim punya ruang cukup untuk menata ulang rutinitas ibadah dan memperbanyak amalan persiapan menuju bulan suci.

Posisi Awal Januari dalam Kalender Hijriah

Secara kalender hijriah global, awal Januari 2026 bertepatan dengan pertengahan bulan Rajab 1447 H. Data konversi menunjukkan 1 Januari 2026 jatuh pada 12 Rajab 1447 H, dan sepanjang pekan-pekan berikutnya hari-hari di bulan Rajab terus berjalan hingga mendekati Sya’ban pada akhir Januari.

Ramadhan 1447 H sendiri, menurut berbagai kalender hijriah dan ketetapan Muhammadiyah, diproyeksikan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026 M. Artinya, puasa di awal Januari berlangsung sekitar enam hingga tujuh pekan sebelum masuk Ramadhan, cukup ideal sebagai masa latihan fisik sekaligus spiritual.

Jenis Puasa yang Dianjurkan Awal Januari

Awal Januari yang berada di bulan Rajab membuka ruang untuk beberapa jenis puasa sunnah yang umum diamalkan.

  • Puasa Senin-Kamis: Puasa mingguan yang sangat dianjurkan sepanjang tahun dan bisa menjadi “kerangka” rutin sebelum Ramadhan, termasuk di hari-hari Rajab awal 2026.
  • Puasa Ayyaamul Bidh (13, 14, 15 Hijriah): Di bulan Rajab 1447, ayyaamul bidh jatuh sekitar 4–6 Januari 2026 M, sehingga bisa menjadi kombinasi niat puasa Rajab dan puasa tiga hari dalam sebulan.
     

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/618/3193378//ilustrasi-CIs5_large.jpg
Kumpulan Doa Istighfar Rajab dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/614/3193071//ilustrasi-lBzd_large.jpg
Puasa Ayyamul Bidh Dimulai Besok, Simak Keutamaannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/330/3192651//ilustrasi-NLPY_large.jpg
Apakah Benar Puasa Rajab Pahalanya Jauh Lebih Besar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/330/3191790//ilustrasi-sTcv_large.jpg
Cara Melaksanakan Sholat Tahajud di Bulan Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/618/3191317//ilustrasi-IUGp_large.jpg
Bacaan Doa Buka Puasa Rajab: Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/330/3190650//ilustrasi-3hFK_large.jpg
5 Keistimewaan Bulan Rajab yang Mulia dalam Islam
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement