Puasa Awal Januari 2026 dan Amalan Jelang Ramadhan 1447H

JAKARTA - Awal Januari 2026 menjadi momen yang pas untuk kembali membiasakan diri dengan ibadah puasa sunnah, sekaligus menghangatkan suasana ruhani menjelang Ramadhan 1447 H yang diperkirakan dimulai pada 18 Februari 2026. Dengan jeda sekitar satu setengah bulan, umat Muslim punya ruang cukup untuk menata ulang rutinitas ibadah dan memperbanyak amalan persiapan menuju bulan suci.

​

Posisi Awal Januari dalam Kalender Hijriah

Secara kalender hijriah global, awal Januari 2026 bertepatan dengan pertengahan bulan Rajab 1447 H. Data konversi menunjukkan 1 Januari 2026 jatuh pada 12 Rajab 1447 H, dan sepanjang pekan-pekan berikutnya hari-hari di bulan Rajab terus berjalan hingga mendekati Sya’ban pada akhir Januari.

Ramadhan 1447 H sendiri, menurut berbagai kalender hijriah dan ketetapan Muhammadiyah, diproyeksikan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026 M. Artinya, puasa di awal Januari berlangsung sekitar enam hingga tujuh pekan sebelum masuk Ramadhan, cukup ideal sebagai masa latihan fisik sekaligus spiritual.

​

Jenis Puasa yang Dianjurkan Awal Januari

Awal Januari yang berada di bulan Rajab membuka ruang untuk beberapa jenis puasa sunnah yang umum diamalkan.