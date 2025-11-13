5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya

JAKARTA - Lima contoh bacaan idgham mimi dalam Alquran, lengkap dengan cara bacanya akan diulas dalam artikel ini.

1. Idgham Mimi

Diketahui, idgham mimi merupakan salah satu ilmu tajwid mim mati selain ikhfa syafawi dan idzhar syafawi. Idgham mimi biasa disebut idgham mutamasilain.

Secara harfiah, idgham mimi berarti memasukkkan atau meleburkan suara huruf mim sukun ( مْ ) ke dalam huruf mim berharakat (مُ مِ مَ) yang berada setelahnya. Kedua huruf mim itu bergabung menjadi satu dan memiliki tanda tasydid.

Cara melafalkan idgham mimi dengan meleburkan huruf mim rangkap secara mendengung dan dihentikan selama 3 ketukan.

2. Contoh Idgham Mimi

Berikut 5 contoh bacaan idgham mimi lengkap dengan cara bacanya, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (13/11/2025):

1. Surat An-Nisa Ayat 1

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ

Terdapat pertemuan antara mim sukun dengan mim tasydid berharakat kasrah. Cara membacanya "gholaa-qokumminnafsin".

2. Surat Al Mutaffifin Ayat 4

لَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَۙ

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan اَنَّهُمْ مَّبْعُوْ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.