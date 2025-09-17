Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya

Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Bacaan hukum tajwid Surat Al Hasyr ayat 22-24 patut diketahui umat Islam. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam membacanya.

Surat Al Hasyr diturunkan di Madinah dan termasuk surat Madaniyah. Surat ini terdiri atas 24 ayat. Al-Hasyr memiliki arti 'Pengusiran'.

Berikut bacaan hukum tajwid Surat Al Hasyr ayat 22-24 lengkap dengan cara bacanya, dihimpun Okezone, Rabu (17/9/2025):

Surat Al Hasyr ayat 22

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ‌ ۚ عٰلِمُ الۡغَيۡبِ وَالشَّهَادَةِ‌ ۚ هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِيۡمُ‏

Latin: Huwal-laahul-lazii laaa Ilaaha illaa Huwa 'Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Rahiim

Artinya: Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Hukum tajwid Surat Al Hasyr ayat 22

1. اللّٰهُ = Tafkhim, lafal Allah dibaca tebal.

2. الَّذِىۡ = Mad Thobi'i. Hal ini lantaran terdapat ya sukun setelah kasrah. Dibaca satu alif atau dua harakat.

3. لَاۤ اِلٰهَ = Mad Jaiz Munfashil. Ini karena ada mad thabi’i bertemu dengan hamzah bukan dalam satu kata. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah boleh dipanjangkan tetapi lebih baik dibaca seperti mad wajib muttasil/ dua setengah alif (5 harakat).

4. اِلَّا = Mad Thobi'i. Ini karena ada la bertemu alif. Cara bacanya satu alif atau dua harakat.

5. الۡغَيۡبِ = Alif Lam Qomariyah. Ini lantaran terdapat alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, sehingga alif lam (ال) harus dibaca secara jelas. Ada juga Mad Layyin, karena ada ya mati yang didahului fathah.

6. وَالشَّهَادَةِ‌ = Alif Lam Syamsiyah. Karena ada alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah (sin), sehingga alif lam (ال) harus dibaca lebur atau hilang.

7. الرَّحِيۡمُ‏ = Alif Lam Syamsiyah. Karena ada alif lam sukun yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah ra, sehingga alif lam (ال) harus dibaca lebur atau hilang.