HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 82

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |11:51 WIB
Bacaan Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 82
Bacaan Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 82 (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan hukum tajwid Surat Yasin ayat 82 patut diketahui. Hal ini agar tidak ada kekeliruan dalam membacanya.

Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 83 ayat. Yasin termasuk golongan surat Makkiyah.

1. Surat Yasin Ayat 82

اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْــٴً۬ــا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

Latin: Innamaa amruhuuu izaaa araada shai'an ai-yaquula lahuu kun fa-yakuun

Artinya : “Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.”

2. Hukum Tajwid Surat Yasin Ayat 82

اِنَّمَاۤ اَمۡرُ

(Innamaa amru)

Pertama, ada ghunnah karena terdapat nun bertasydid sehingga cara bacanya berdengung. Berikutnya ada terdapat mad jaiz munfashil karena ada mad thobi'i bertemu hamzah beda kalimat. Cara pelafalannya dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Selanjutnya terdapat izhar syafawi karena mim sukun bertemu ro. Huruf mim dibacanya jelas.

اَرَادَ شَیْــٴً۬ــا

(araada shai'an a)

Ada ro tafkhim. Huruf ro dibaca tafkhim karena berbaris fathah. Selanjutnya, terdapat mad thobi'i lantaran ada alif sebelumnya didahului fathah. Dibaca panjang 2 harakat.

Berikutnya ada ada mad iwadh jika berhenti di akhir kalimat. Itu karena ada fathah tanwin yang diwaqafkan. Cara bacanya adalah fathah tanwin diganti fathah dan dipanjangkan 2 harakat.

اَنۡ يَّقُوۡلَ

(ai-yaquula)

 

Halaman:
1 2
