HOME MUSLIM DOA HARIAN

Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 168 Lengkap dengan Arti dan Cara Bacanya

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |12:40 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 168 Lengkap dengan Arti dan Cara Bacanya
Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 168 Lengkap dengan Arti dan Cara Bacanya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hukum tajwid dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 mengandung pelajaran berharga, dengan sejumlah aturan bacaan makna dan patut dipahami.

Dalam ayat ini Allah SWT dengan tegas memerintahkan manusia agar hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Sementara segala bentuk makanan haram wajib ditinggalkan.

Surat Al-Baqarah kerap dianggap sebagai puncak dari Alquran. Memahami kaidah tajwid setiap ayatnya menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahan makna saat membaca, terkhusus pada ayat ke-168.

1. Surat Al-Baqarah ayat 168 

Berikut bunyi ayat Surat Al-Baqarah ayat 168 :

‎يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Yaaa ayyuhan naasu kuluu mimmaa fil ardi halaalan taiyibanw wa laa tattabi'uu khutu waatish Shaitaan; innahuu lakum 'aduwwum mubiin

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, dia musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini mengandung sejumlah hukum bacaan yang berbeda dan menjadi contoh nyata bagaimana tajwid berperan dalam menjaga lafaz Alquran, baik dari segi fonetik maupun makna. 

2. Tajiwd Surat Al-Baqarah ayat 168

Berikut adalah penjabaran hukum tajwid pada ayat ini beserta alasan dan cara membacanya:

1. يَا أَيُّهَا – Mad Jaiz Munfasil, karena mad thabi’i di akhir kata bertemu hamzah di awal kata berikutnya, dibaca panjang antara 2–5 harakat.

2. يُّهَا النَّاسُ – Alif Lam Syamsiah, karena alif lam mati bertemu huruf syamsiah (nun), sehingga dibaca melebur.

3. كُلُوا – Mad Thabi’i, karena ada huruf wawu mati setelah huruf berharakat dhammah, dibaca sepanjang dua harakat atau satu alif.

4. مِمَّا – Terdapat dua hukum, Ghunnah Musyaddadah karena ada huruf mim bertasydid yang dibaca dengung selama dua harakat.

5. فِي الْأَرْضِ – Alif Lam Qamariyah, karena alif lam mati bertemu huruf qamariyah (hamzah), yang dibaca jelas.

 

