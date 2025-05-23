Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Berikut Bacaan Hukum Tajwid Surat An Naba 1-40

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |17:40 WIB
Berikut Bacaan Hukum Tajwid Surat An Naba 1-40
Berikut Bacaan Hukum Tajwid Surat An Naba 1-40 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tajwid surat An Naba 1-40 layak disimak. Surat An-Naba menjadi surat ke-78 dalam Al-Qur'an, terdiri dari 40 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Kata "An-Naba" berarti "berita besar" atau "kabar besar" dan merujuk pada hari kiamat.

Orang-orang musyrik mempertanyakan dan memperolok "kabar besar" yaitu hari kebangkitan. Allah menegaskan bahwa mereka akan mengetahui kebenaran itu secara pasti. Allah mengingatkan manusia tentang ciptaan-Nya seperti bumi, gunung, malam, siang, hujan, tumbuhan dan sistem kehidupan yang sempurna.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (22/5/2025), Okezone telah merangkum tajwid surat An Naba 1-40, sebagai berikut.


Tajwid Surat An Naba 1-40

Ghunnah: Dengung pada huruf nun dan mim bertasydid.
Mad Thabi’i (Mad Asli): Panjang dua harakat pada huruf mad (ا، و، ي) yang tidak diikuti oleh hamzah atau sukun.
Mad Wajib Muttashil: Mad thabi’i bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4–5 harakat.
Mad Jaiz Munfashil: Mad thabi’i bertemu hamzah di kata berbeda, dibaca panjang 2–5 harakat.
Mad Arid Lissukun: Mad thabi’i di akhir ayat yang diwaqafkan, dibaca panjang 2, 4, atau 6 harakat.
Mad Iwad: Tanwin fathah di akhir ayat yang diwaqafkan, dibaca panjang dua harakat.
Qalqalah: Pantulan suara pada huruf ق، ط، ب، ج، د yang sukun.
Idzhar Halqi: Nun sukun atau tanwin bertemu huruf halqi (ء، هـ، ع، ح، غ، خ), dibaca jelas.
Ikhfa Haqiqi: Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ikhfa, dibaca samar dengan dengung.
Idgham Bighunnah: Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ي، ن، م، و, dibaca dengan dengung.
Idgham Bilaghunnah: Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ل، ر, dibaca tanpa dengung.
Alif Lam Syamsiyah: Alif lam bertemu huruf syamsiyah, lam tidak dibaca dan huruf berikutnya bertasydid.
Alif Lam Qamariyah: Alif lam bertemu huruf qamariyah, lam dibaca jelas.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement