Suasana Khidmat Jamaah Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Doa Bangsa Mengalir untuk Sumatra

Suasana acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, 31 Desember 2025. (Foto: Iqbal Dwi Purnama/IMG)

JAKARTA – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (27/12/2025), saat jamaah dari berbagai daerah memadati kawasan masjid untuk mengikuti acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia bertema Doa Bangsa untuk Sumatra.

Sejak sore hari, arus kedatangan jamaah terus mengalir, menciptakan atmosfer kebersamaan dan refleksi kebangsaan menjelang penutupan tahun 2025.

Pantauan di lokasi menunjukkan jamaah mulai berdatangan sejak sore dan memanfaatkan area pelataran Masjid Istiqlal sambil menunggu rangkaian acara dimulai. Sejumlah keluarga tampak duduk berkelompok, berbincang ringan, hingga mengabadikan momen di area masjid yang menjadi ikon nasional tersebut.

Menjelang waktu Magrib, kepadatan jamaah semakin terasa. Setelah pelaksanaan salat Magrib berjamaah, suasana Masjid Istiqlal berubah semakin tenang dan khusyuk. Jamaah mengikuti rangkaian doa dan kajian dengan penuh perhatian, mencerminkan empati bersama terhadap masyarakat Aceh dan Sumatra Utara yang terdampak bencana.

Salah satu jamaah asal Bekasi, Ani (47), mengaku sengaja datang lebih awal bersama keluarga agar dapat mengikuti acara secara utuh. “Saya datang dari Bekasi bersama anak dan teman-teman untuk mengikuti Cahaya Hati di Masjid Istiqlal,” ujarnya di sela acara.