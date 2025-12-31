Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Suasana Khidmat Jamaah Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Doa Bangsa Mengalir untuk Sumatra

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |18:43 WIB
Suasana Khidmat Jamaah Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Doa Bangsa Mengalir untuk Sumatra
Suasana acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, 31 Desember 2025. (Foto: Iqbal Dwi Purnama/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (27/12/2025), saat jamaah dari berbagai daerah memadati kawasan masjid untuk mengikuti acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia bertema Doa Bangsa untuk Sumatra.

Sejak sore hari, arus kedatangan jamaah terus mengalir, menciptakan atmosfer kebersamaan dan refleksi kebangsaan menjelang penutupan tahun 2025.

Pantauan di lokasi menunjukkan jamaah mulai berdatangan sejak sore dan memanfaatkan area pelataran Masjid Istiqlal sambil menunggu rangkaian acara dimulai. Sejumlah keluarga tampak duduk berkelompok, berbincang ringan, hingga mengabadikan momen di area masjid yang menjadi ikon nasional tersebut.

Menjelang waktu Magrib, kepadatan jamaah semakin terasa. Setelah pelaksanaan salat Magrib berjamaah, suasana Masjid Istiqlal berubah semakin tenang dan khusyuk. Jamaah mengikuti rangkaian doa dan kajian dengan penuh perhatian, mencerminkan empati bersama terhadap masyarakat Aceh dan Sumatra Utara yang terdampak bencana.

Salah satu jamaah asal Bekasi, Ani (47), mengaku sengaja datang lebih awal bersama keluarga agar dapat mengikuti acara secara utuh. “Saya datang dari Bekasi bersama anak dan teman-teman untuk mengikuti Cahaya Hati di Masjid Istiqlal,” ujarnya di sela acara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184665//calon_pelatih_timnas_indonesia_timur_kapadze_dijadwalkan_akan_salat_di_masjid_istiqlal_timurkapadze18-VJHG_large.jpg
Sosok Religius, Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Akan Salat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/330/3172906//menag_nasaruddin_umar-ZFXq_large.jpeg
Menag Sebut Jangan Pertentangkan Kebangsaan dan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172779//pimpinan_majelis_rasulullah_saw_habib_nabiel_al_musawa-p3se_large.jpg
Di Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia, Habib Nabiel Dorong Doa Rutin untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172769//pimpinan_majelis_rasulullah_saw_habib_nabiel_al_musawa-nRNa_large.jpg
Habib Nabiel: NKRI Berdiri Berkat Perjuangan Ulama dan Habaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/613/3172756//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-ajHN_large.jpg
Cahaya Hati Indonesia Digelar di Masjid Istiqlal, Angela Tanoesoedibjo: Ikhtiar Bersama untuk Kesejahteraan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/613/3172747//gus_azmi_buka_acara_cahaya_hati_cahaya_indonesia-VFGt_large.jpg
Gus Azmi Buka Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement