JAKARTA - Hukum tajwid Ali Imran ayat 104 layak dipahami. Surat Ali Imran Ayat 104 menerangkan bahwa dalam masyarakat Islam harus ada kelompok yang berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai Islam, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Itulah jalan menuju keberhasilan dan kejayaan umat. Allah memerintahkan supaya ada kelompok khusus dalam umat Islam yang fokus menjalankan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan pentingnya organisasi atau kelompok yang menjalankan tugas sosial dan moral.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (22/5/2025), Okezone telah merangkum hukum tajwid Ali Imran ayat 104, sebagai berikut.

Hukum Tajwid Ali Imran Ayat 104

1. وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ

وَلۡتَكُن – tidak ada hukum tajwid khusus.

مِّنكُمۡ – terdapat: