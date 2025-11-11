3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah

JAKARTA - Ada doa yang dapat diamalkan saat menempati rumah. Doa ini bisa dibaca agar nantinya rumah yang ditempati membawa keberkahan dan kenyamanan.

Menempati rumah baru diharapkan dapat mendatangkan kenyamanan sekaligus ketenteraman dalam rumah tangga. Pindah ke rumah baru kadang juga membawa semangat baru dalam kehidupan.

Saat akan menempati rumah, hendaknya berdoa kepada Allah SWT. Hal ini agar yang diharapkan mengenai rumah tersebut dapat tercapai.

Berikut bacaan doa saat akan menempati rumah, sebagaimana melansir laman Konsultasi Syariah, Selasa (11/11/2025):

1. Doa Pertama

Ketika masuk rumah baru hendaknya mambaca doa berikut ini:

مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Masyaa-Allah, laa quwwata illaa billaah

Bacaan ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al Kahfi:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً

Artinya : "Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu: 'Masyaa-Allah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah).' Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan." (QS Al Kahfi: 39)

Ketika membahas ayat ini, Ibnul Qayim mengatakan:

فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه ، أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءا

Artinya : "Selayaknya bagi orang yang memasuki kebunnya, atau rumahnya, atau terheran terhadap harta dan keluarganya, hendaknya dia segera membaca kalimat ini. Karena dia tidak akan melihat sesuatu yang buruk terhadap nikmat itu." (Al Wabilus Shayyib, halaman 165)

Kemudian Ibnul Qayim membawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ نِعمَةً فِي أَهلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ : (مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ)، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوتِ

Artinya : "Jika Allah memberi kepada seorang hamba nikmat kebaikan terhadap keluarga, harta, atau anak, kemudian dia membaca: 'Masyaa-Allah, laa quwwata illaa billaah,' maka dia tidak akan melihat adanya cacat dalam nikmat selain kematian." (HR At-Thabrani dalam Al-Ausath 6/126, dishahihkan Ibnul Qoyim dalam Syifa Al-Alil 1/182, dan didhaifkan Al-Albani dalam Ad-Dhaifah)