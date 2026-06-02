Jelang Akhir Musim Haji, Satgas dan Otoritas Saudi Perkuat Perlindungan Jemaah Indonesia

JAKARTA - Satgas Haji bekerja sama dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi memperkuat upaya perlindungan terhadap jemaah Indonesia menjelang berakhirnya rangkaian Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara kedua pihak.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo saat bertemu dengan perwakilan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi membahas soal tata kelola haji dan peningkatan kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji bagi warga negara Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (1/6/2026).

“Apresiasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan jajaran PSS atas dukungan, pelayanan, serta pengamanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini sehingga jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan khusyuk,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).

Hal itu sejalan dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi antara Satgas Haji, Kementerian Agama Republik Indonesia, serta seluruh kementerian dan lembaga dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan optimal kepada jemaah Indonesia.

Pada saat yang sama, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, khususnya mendukung pengamanan, perlindungan warga negara, pertukaran pengalaman, serta peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji.

“Penguatan kerja sama tersebut diarahkan pada peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola dan pengamanan penyelenggaraan ibadah haji,” ucapnya.

“Langkah ini diharapkan semakin memperkuat perlindungan jemaah Indonesia mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Tanah Air,” tambah Dedi.