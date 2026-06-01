Bus Shalawat Kembali Mengaspal di Makkah, 458 Armada Layani Jamaah 24 Jam

Nur Wijaya Kesuma , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |09:41 WIB
Layanan Bus Shalawat kembali beroperasi (foto: Okezone/Nur Wijaya)
MAKKAH – Layanan Bus Shalawat kembali beroperasi penuh untuk memfasilitasi mobilitas jamaah haji Indonesia di Makkah mulai Minggu 31 Mei 2026. Armada transportasi gratis ini resmi beroperasi kembali pada pukul 13.00 Waktu Arab Saudi (WAS) untuk mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidilharam.

Sebanyak 458 unit bus telah disiagakan untuk melayani 23 rute strategis selama 24 jam nonstop. Kepala Bidang Layanan Transportasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan waktu operasional siang hari tersebut merupakan hasil revisi dari rencana awal.

Pemerintah Arab Saudi memutuskan mengubah jadwal yang semula direncanakan beroperasi kembali pada pukul 01.00 dini hari demi mengutamakan pemulihan kondisi fisik jamaah haji. Syarif menilai pergeseran waktu tersebut sangat menguntungkan jemaah yang pada siang harinya baru menyelesaikan rangkaian Nafar Tsani di Mina.

"Kami berkesimpulan bahwa hal itu sangat selaras dengan masa puncak haji, ketika banyak jamaah haji dari seluruh dunia baru menyelesaikan Nafar Tsani pada siang hari. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk beristirahat," ujar Syarif kepada Tim Media Center.

