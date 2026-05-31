Pemulangan Jamaah Haji Indonesia Bertahap hingga 30 Juni

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan jamaah haji Indonesia dijadwalkan pulang ke Tanah Air mulai 1 Juni 2026. Pemulangan jamaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni nanti.

"Mulai 1 Juni, proses kepulangan jamaah ke Tanah Air akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni," kata Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan, Minggu (31/5/2026).

Gus Irfan pun menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan puncak haji tahun ini. Menurutnya, keberhasilan fase Mina merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara, petugas, dan jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah, fase Mina telah berakhir dengan baik. Hari ini pukul 15.00 waktu Arab Saudi, seluruh jamaah haji Indonesia telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Makkah. Mina clear dari jamaah haji Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya jamaah yang mengambil pilihan Nafar Awal telah kembali ke hotel pada 12 Zulhijjah. Sementara itu, jamaah Nafar Tsani kembali ke hotel pada 13 Zulhijjah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina.