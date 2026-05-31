Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Pemulangan Jamaah Haji Indonesia Bertahap hingga 30 Juni

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |13:51 WIB
Pemulangan Jamaah Haji Indonesia Bertahap hingga 30 Juni
Menhaj M Irfan Yusuf (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan jamaah haji Indonesia dijadwalkan pulang ke Tanah Air mulai 1 Juni 2026. Pemulangan jamaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni nanti.

"Mulai 1 Juni, proses kepulangan jamaah ke Tanah Air akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni," kata Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan, Minggu (31/5/2026).

Gus Irfan pun menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan puncak haji tahun ini. Menurutnya, keberhasilan fase Mina merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara, petugas, dan jemaah haji Indonesia.

"Alhamdulillah, fase Mina telah berakhir dengan baik. Hari ini pukul 15.00 waktu Arab Saudi, seluruh jamaah haji Indonesia telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Makkah. Mina clear dari jamaah haji Indonesia," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya jamaah yang mengambil pilihan Nafar Awal telah kembali ke hotel pada 12 Zulhijjah. Sementara itu, jamaah Nafar Tsani kembali ke hotel pada 13 Zulhijjah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/398/3221199/pemerintah-o7eS_large.jpg
Momen Menkomdigi Meutya Hafid Lempar Jumrah di Hari Tasyrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/398/3221146/jamaah_haji-5UjF_large.jpg
Kemenhaj Pastikan Seluruh Jamaah Haji Indonesia Tiba di Mina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/398/3221128/haji-8tzN_large.jpg
Rekor Baru! Muzdalifah Steril Pukul 06.45, Jamaah Haji Nyaman Lempar Jumrah Aqabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/398/3220693/haji-KvEI_large.jpg
Wajah Baru Masjidil Haram usai Perluasan Ketiga: Kapasitas Jemaah Bertambah, Akses Makin Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/398/3220464/haji-XZqU_large.jpg
Mengunjungi Adahi, Pusat Pemotongan Hewan Kurban Resmi Pemerintah Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/398/3220413/haji-APTW_large.jpg
Kereta Cepat Haramain Siapkan 2,2 Juta Kursi Sambut Musim Haji 2026
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement