Kereta Cepat Haramain Siapkan 2,2 Juta Kursi Sambut Musim Haji 2026

JEDDAH – Jika Indonesia memiliki kereta cepat Whoosh, Arab Saudi lebih dahulu menghadirkan Haramain. Moda transportasi yang dikenal sebagai “jet darat” dan dikelola Saudi Arabia Railways (SAR) ini berperan penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji.

Menyambut musim haji tahun ini, Haramain High Speed Railway (HHR) meningkatkan kapasitas kursinya menjadi 2,2 juta kursi. Jumlah tersebut naik sekitar 11 persen atau lebih dari 210.000 kursi dibandingkan tahun sebelumnya.

Public and Media Relations Manager Haramain, Khaled Y Al Farhan, mengatakan penambahan kapasitas ini dilakukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah jamaah dan wisatawan menjelang musim haji. Saat ini, kereta cepat Haramain mengoperasikan lebih dari 140 perjalanan setiap hari.

“Sejak dimulainya operasional musim Haji 1447 Hijriah layanan ini telah mengangkut lebih dari 800.000 penumpang,” kata Khaled di Stasiun Bandara Internasional King Abdulaziz, Sabtu (23/5/2026).

Berdasarkan data SAR, operasional transportasi haji di jalur ini dimulai pada 5 Mei, dengan perjalanan perdana dari Stasiun Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah menuju Makkah. Layanan tersebut sekaligus menandai dimulainya operasional kereta untuk musim haji tahun ini.