Hari ke-52 Ibadah Haji, 66.137 Jemaah Sudah Diterbangkan dari Arab Saudi ke Tanah Air

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa sebanyak 66.137 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air hingga hari ke-52 pelaksanaan ibadah haji, tepatnya Kamis (11/6/2026). Para jemaah haji yang telah dipulangkan berasal dari 168 kloter yang diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha mengatakan bahwa mereka yang dipulangkan terdiri atas 65.466 jemaah dan 671 petugas.

"Dengan demikian, jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.137 orang," ujar Ichsan dikutip Jumat, (12/6/2026).

Dari total tersebut, 162 kloter telah tiba di Indonesia dengan rincian 63.167 jemaah dan 646 petugas. Dengan begitu, jumlah kedatangan di Tanah Air hingga saat ini mencapai 63.813 orang.

Ichsan juga menyampaikan bahwa pergerakan jemaah Gelombang II dari Makkah menuju Madinah masih terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 69 kloter dengan total 26.550 jemaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah, sehingga totalnya mencapai 26.826 orang.

Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, tercatat sebanyak 15.802 orang telah kembali ke Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Ichsan berharap para jemaah tetap menjaga kemabruran haji setelah kembali ke Tanah Air, serta dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

"Keberhasilan haji tidak hanya diukur dari selesainya seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai haji terus hidup dalam keseharian setelah kembali ke Tanah Air. Karena itu, kami mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan memperkuat akhlak, memperbanyak amal saleh, serta menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar," lanjutnya.