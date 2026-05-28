HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Momen Menkomdigi Meutya Hafid Lempar Jumrah di Hari Tasyrik

Zen Teguh , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |13:24 WIB
Menkomdigi Meutya Hafid dan Suami di Makkah
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menunaikan ibadah haji tahun ini. Bersama sang suami, Noer Fajrieansyah, Meutya menjalani rangkaian proses ibadah di Tanah Suci dengan khusyuk.

Setelah wukuf di Padang Arafah pada 9 Dzulhijah atau 26 Mei 2026, mabit (bermalam) di Muzdalifah, Meutya yang berhaji atas undangan langsung Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Media, melempar jumrah di Mina.

Jika pada 10 Dzulhijah kemarin jemaah haji melempar jumrah aqabah, pada Kamis (28/5/2026) atau bertepatan dengan hari pertama tasyrik (tiga hari setelah Idul Adha) ini, jemaah kembali melempar jumrah ula, wusta dan aqabah.

Di sela- sela melaksanakan wajib haji tersebut, mantan Ketua Komisi I DPR ini bertemu dengan rombongan jemaah haji Indonesia.  Para jemaah pun menyambut antusias.

Pembicaraan hangat, saling bertutur kabar dan mendoakan mewarnai perjumpaan ini. Para jemaah haji Tanah Air yang tak menyangka bertemu menteri memanfaatkan momen tersebut untuk foto bersama maupun selfie.

"Sehat-sehat semua Bapak, Ibu. Semoga menjadi haji mabrur," kata Meutya, Kamis (28/6/2025).

Doa Menkomdigi ini serentak diaminkan oleh jemaah. "Sehat selalu juga Bu Menteri. Insyaallah mabrur," ucap salah satu jemaah.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Media mengundang jurnalis, influencer juga tokoh-tokoh penting dari berbagai negara untuk.melaksanakan haji pada tahun 1447 Hijriah/2026 ini. Okezone--bagian dari iNews Media Group--turut berkesempatan menjadi salah satu terundang.

Melempar jumrah merupakan salah satu dari rangkaian proses haji. Ritual ini bukan sekadar aktivitas fisik melempar kerikil, melainkan simbol perlawanan terhadap godaan setan.

 

