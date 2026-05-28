Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Rekor Baru! Muzdalifah Steril Pukul 06.45, Jamaah Haji Nyaman Lempar Jumrah Aqabah

Nur Wijaya Kesuma , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |07:47 WIB
Rekor Baru! Muzdalifah Steril Pukul 06.45, Jamaah Haji Nyaman Lempar Jumrah Aqabah
Koordinator Bidang Armuzna dan Linjam, Laksamana Pertama Harus Arrasyid (Foto: Media Center Haji/Okezone)
A
A
A

MAKKAH – Ratusan ribu jamaah haji Indonesia sukses menyelesaikan rukun lempar jumrah aqabah di kawasan Jamarat, Mina, pada Rabu (27/5/2026) pagi waktu setempat. Prosesi puncak ibadah haji ini berjalan dengan sangat lancar dan aman berkat strategi evakuasi yang efektif.

Kesuksesan pergerakan massa ini tak lepas dari rekor baru operasional haji di kawasan Muzdalifah. Seluruh jamaah haji asal Nusantara berhasil dievakuasi dan disterilkan dari Muzdalifah lebih awal sebelum pukul 07.00 pagi.

Kecepatan pergeseran jamaah menuju Mina ini dicapai melalui rekayasa lalu lintas berupa pembukaan dua jalur bus sekaligus. Setelah jamaah dari Arafah habis saat subuh, petugas langsung memaksimalkan pintu kanan dan kiri untuk mengurai kepadatan.

"Jamaah kita pukul 06.45 telah habis semua. Pukul 07.00, bus terakhir berangkat menuju Mina," ungkap Koordinator Bidang Armuzna dan Linjam, Laksamana Pertama Harus Arrasyid, memberikan konfirmasi atas capaian operasional tersebut kepada Tim Media Center Haji.

Setibanya di tenda pemondokan Mina, jamaah tidak berlama-lama dan langsung bergerak menempuh rute pejalan kaki menuju Jamarat. Jarak sejauh 3,5 kilometer ini rata-rata ditempuh dalam waktu 45 menit dengan ritme jalan santai.

Infrastruktur jalan menuju Jamarat kini didesain sangat landai sehingga elevasi yang cukup tinggi tidak terlalu menguras tenaga jemaah. Sistem satu arah dan pembatas permanen yang dipasang otoritas Arab Saudi juga membuat arus pergerakan sangat tertib.

Sepanjang perjalanan melintasi terowongan Mina, lantunan kalimat talbiyah terus menggema merdu dari lisan para tamu Allah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jamaah Haji Haji 2026 haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/398/3220693/haji-KvEI_large.jpg
Wajah Baru Masjidil Haram usai Perluasan Ketiga: Kapasitas Jemaah Bertambah, Akses Makin Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/398/3220464/haji-XZqU_large.jpg
Mengunjungi Adahi, Pusat Pemotongan Hewan Kurban Resmi Pemerintah Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/398/3220413/haji-APTW_large.jpg
Kereta Cepat Haramain Siapkan 2,2 Juta Kursi Sambut Musim Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/398/3220265/haji-IVhT_large.jpg
Pengamanan Haji 2026 Gunakan Teknologi Canggih hingga AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/398/3220254/viral-iY1T_large.jpg
Letjen Al Bassami: Seluruh Sistem Keamanan Siap Amankan Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/398/3220051/haji-PjzA_large.jpg
Kenapa Jemaah Haji Wajib Punya Kartu Nusuk? Ternyata Ini Manfaatnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement