Arab Saudi Apresiasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Indonesia, Menhaj: Ada Lompatan Besar

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Indonesia atas peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, demikian disampaikan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Moch. Irfan Yusuf. Apresiasi itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, saat melakukan kunjungan ke layanan jemaah haji Indonesia di Mina, Minggu (25/5/2026).

“Alhamdulillah, baru saja kita mendapatkan kehormatan mendapatkan kunjungan dari Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah. Mereka datang dengan rombongannya untuk mengapresiasi capaian kita tahun ini, yang menurut mereka telah melakukan lompatan yang luar biasa,” ujar Menhaj, dikutip Selasa (26/5/2026).

Menurut Menhaj, Pemerintah Arab Saudi berharap peningkatan kualitas layanan haji Indonesia dapat terus dijaga dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Kami berterima kasih bahwa kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah Indonesia dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi benar-benar luar biasa dan menghasilkan pelayanan haji yang terbaik untuk jemaah kita tahun ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia mengalami lompatan besar dalam tata kelola dan pelaksanaan layanan haji.

“Yang jelas istilah Menteri Haji dan Umrah Saudi tadi ada lompatan yang jauh dalam pelaksanaan haji tahun ini,” ujar Wamenhaj.

Apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenhaj serta petugas haji Indonesia untuk terus menjaga kualitas pelayanan, khususnya pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.