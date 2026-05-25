Masuk Puncak Ibadah Haji, Timwas Pastikan Semua Persiapan Sudah Selesai

JAKARTA - Pemerintah bersama DPR RI memastikan persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji 1447 H/2026 M di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah memasuki tahap akhir dan siap dilaksanakan.

“Kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai,” ujar Ketua Timwas Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan bahwa penyelenggaraan haji tetap memiliki tantangan yang sulit diprediksi karena melibatkan jutaan jemaah dari berbagai negara di dunia.

“Hal-hal yang unpredictable (tidak terprediksi) itu pasti ada saja, karena melibatkan ribuan orang, dan bukan masyarakat kita saja,” katanya.

Untuk itu, Cucun berharap seluruh pihak terus menjaga koordinasi dan meminta doa dari masyarakat Indonesia agar pelaksanaan puncak ibadah haji dapat berjalan dengan lancar.