Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Menelusuri Jejak Kehidupan Rasulullah di Museum Biografi Nabi Muhammad

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |14:14 WIB
Menelusuri Jejak Kehidupan Rasulullah di Museum Biografi Nabi Muhammad
Museum Internasional Biografi Nabi Muhammad (foto: Okezone/Zen Teguh)
A
A
A

MAKKAH – Sejenak napas tertahan. Bibir terasa tercekat. Dalam diam dan termangu, mata memandang layar LED lebar yang menyajikan gambar berteknologi imersif. Seperti lini masa, layar silih berganti menampilkan gambar demi gambar.

“Di sini Nabi Muhammad SAW lahir, rumah kakek beliau, Abdul Muthalib,” ujar seorang perempuan, memecah suasana, Minggu (24/5/2026) sore. Persis saat berbicara, layar menampilkan gambaran rumah sederhana khas perkampungan Arab masa lampau.

Perempuan tersebut merupakan salah satu pemandu Museum Internasional Biografi Nabi Muhammad. Kepada rombongan jurnalis dari berbagai negara yang diundang Kementerian Media Arab Saudi, ia mengajak menelusuri ruang demi ruang museum.

Ibarat lorong waktu, Museum Biografi Nabi Muhammad membawa siapa pun yang datang kembali ke era Rasulullah, mulai dari masa kelahiran, menerima wahyu, dakwah Islam, hijrah ke Madinah, hingga wafat. Bahkan, sebelum masa itu, pengunjung juga disuguhi gambaran silsilah nabi-nabi terdahulu.

Terletak di kompleks Clock Tower (Abraj Al Bait), Makkah, Arab Saudi, tak jauh dari Masjidil Haram, museum ini menjadi destinasi baru bagi jemaah haji maupun umrah. Pemerintah Saudi menyebut museum ini sebagai mercusuar pengetahuan sekaligus tempat yang memberikan pengalaman mendalam bagi pengunjung untuk menelusuri kehidupan, ajaran, dan akhlak mulia Rasulullah.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haji Nabi Muhammad SAW museum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/398/3220413//haji-APTW_large.jpg
Kereta Cepat Haramain Siapkan 2,2 Juta Kursi Sambut Musim Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220393//kepala_bgn-a8Uq_large.jpg
Kepala BGN Naik Haji Reguler Antre 12 Tahun, DPR: Penting Ditunjukkan Pejabat Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/398/3220375//mbah_marsiyah-81jf_large.jpeg
Kisah Mbah Marsiyah, Lansia Kediri Naik Haji dari Tabungan Kaleng Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220364//jamaah_haji-AwN3_large.jpg
Seluruh Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci, Pemerintah Fokus Siapkan Armuzna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220377//wakapolri_komjen_dedi-9vk6_large.jpg
Wakapolri Bertemu Otoritas Saudi, Fokus Perlindungan Jemaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/398/3220374//nafsiah-dCsG_large.jpeg
Kisah Tegar Istri Jemaah Haji Firdaus: Seminggu Mencari, Kini Ikhlas Melepas
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement