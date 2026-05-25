Menelusuri Jejak Kehidupan Rasulullah di Museum Biografi Nabi Muhammad

MAKKAH – Sejenak napas tertahan. Bibir terasa tercekat. Dalam diam dan termangu, mata memandang layar LED lebar yang menyajikan gambar berteknologi imersif. Seperti lini masa, layar silih berganti menampilkan gambar demi gambar.

“Di sini Nabi Muhammad SAW lahir, rumah kakek beliau, Abdul Muthalib,” ujar seorang perempuan, memecah suasana, Minggu (24/5/2026) sore. Persis saat berbicara, layar menampilkan gambaran rumah sederhana khas perkampungan Arab masa lampau.

Perempuan tersebut merupakan salah satu pemandu Museum Internasional Biografi Nabi Muhammad. Kepada rombongan jurnalis dari berbagai negara yang diundang Kementerian Media Arab Saudi, ia mengajak menelusuri ruang demi ruang museum.

Ibarat lorong waktu, Museum Biografi Nabi Muhammad membawa siapa pun yang datang kembali ke era Rasulullah, mulai dari masa kelahiran, menerima wahyu, dakwah Islam, hijrah ke Madinah, hingga wafat. Bahkan, sebelum masa itu, pengunjung juga disuguhi gambaran silsilah nabi-nabi terdahulu.

Terletak di kompleks Clock Tower (Abraj Al Bait), Makkah, Arab Saudi, tak jauh dari Masjidil Haram, museum ini menjadi destinasi baru bagi jemaah haji maupun umrah. Pemerintah Saudi menyebut museum ini sebagai mercusuar pengetahuan sekaligus tempat yang memberikan pengalaman mendalam bagi pengunjung untuk menelusuri kehidupan, ajaran, dan akhlak mulia Rasulullah.