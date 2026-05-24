Mengunjungi Adahi, Pusat Pemotongan Hewan Kurban Resmi Pemerintah Saudi

MINA – Pemandangan berbeda terlihat di kawasan timur Lembah Mina yang membentang ke arah distrik Mua'sim, Makkah, Arab Saudi. Lazimnya bangunan berwarna putih atau krem laksana pasir gurun di sepanjang jalan, namun satu kompleks tampak mencolok karena bercat warna-warni tiap unitnya, mulai merah, hijau hingga biru.

Inilah pusat operasi penyembelihan hewan kurban Pemerintah Arab Saudi, Adahi. Bernama resmi The Kingdom of Saudi Arabia Project for Utilization of Hady and Adahi (Adahi), lembaga ini melayani penyembelihan hewan kurban, dam (denda), fidyah, aqiqah, dan sedekah bagi para tamu Allah (jamaah haji/umrah), dan pengunjung Makkah sepanjang tahun.

Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau hari raya kurban, Adahi terus bersiap untuk melaksanakan pemotongan ribuan hewan. Ketika berkunjung, Sabtu (23/5/2026) kemarin, belum ada aktivitas berarti.

Terdapat tujuh kompleks yang menyediakan layanan berkualitas tinggi di pusat rumah penyembelihan hewan kurban Adahi. Seluruh operasi berlangsung dalam sistem terpadu demi mempermudah prosedur dan memenuhi ketentuan syariah mulai dari penerbitan voucher hingga penyembelihan, pengolahan, pendinginan, pengemasan, transportasi, dan distribusi kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat di dalam dan luar Kerajaan.

Sistem Otomatis