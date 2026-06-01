Menhaj Lepas Kepulangan Perdana Jamaah Haji, Terlontar Permintaan Maaf

JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji Indonesia apabila selama proses penyelenggaraan ibadah haji masih terdapat layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Menhaj saat melepas kepulangan perdana jamaah haji Indonesia ke Tanah Air di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu 31 Mei 2026 malam.

Pada kesempatan itu, Menhaj menyambangi jamaah Kelompok Terbang (Kloter) SUB-01. Ia menyapa, berdialog, serta menyalami sejumlah jamaah yang bersiap kembali ke Indonesia setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Menhaj mengapresiasi kesabaran jamaah yang telah menjalani perjalanan ibadah selama sekitar 40 hari. "Setelah perjalanan 40 hari dengan berbagai dinamikanya, Alhamdulillah malam ini bapak dan ibu sekalian sudah bersiap kembali ke Tanah Air. Kami dari Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan doa dan harapan agar bapak dan ibu sekalian selamat dalam perjalanan hingga tiba di Indonesia," ujar Menhaj.

Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kendala yang mungkin dialami jamaah selama pelaksanaan ibadah haji.