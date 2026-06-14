Kemenhaj: 76.829 Jemaah Haji dari 195 Kloter Telah Tiba di Indonesia

Jemaah haji Indonesia pulang ke Tanah Air usai menjalani ibadah haji.

JAKARTA - Proses pemulangan jemaah Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung pada hari ke-54 operasional ibadah haji 1447 H/2026 M. Proses pemulangan berlangsung bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan hingga seluruh jemaah kembali ke Tanah Air.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sebanyak 202 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 78.632 jemaah dan 806 petugas. Dengan demikian, jumlah jemaah dan petugas yang telah dipulangkan mencapai 79.438 orang.

Sementara itu, sebanyak 195 kloter dengan total 76.051 jemaah dan 778 petugas telah tiba di Indonesia. Total kedatangan di Tanah Air hingga hari ini mencapai 76.829 orang.

Di sisi lain, proses pergerakan jemaah gelombang II dari Makkah menuju Madinah juga terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 103 kloter dengan total 39.391 jemaah dan 412 petugas telah diberangkatkan ke Madinah, atau sebanyak 39.803 orang.

Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga hari ini berjumlah 15.802 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, mengatakan bahwa fase pemulangan merupakan bagian penting dari rangkaian operasional haji yang harus dijalankan dengan standar layanan yang sama baiknya seperti saat kedatangan dan puncak ibadah haji.

"Memasuki fase kepulangan, fokus kami adalah memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman, nyaman, dan sehat. Karena itu, seluruh petugas tetap bekerja penuh hingga kloter terakhir meninggalkan Arab Saudi," ujar Ichsan Marsha dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, perhatian petugas saat ini juga tertuju pada jemaah haji yang masih berada di Arab Saudi untuk menjalani rangkaian ibadah dan persiapan kepulangan ke Indonesia.