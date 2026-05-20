Kemenhaj: 192.185 Jemaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan ke Arab Saudi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:32 WIB
JAKARTA - Sebanyak 192.185 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi hingga hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026, menurut laporan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Rabu (20/5/2026). Para jemaah diberangkatkan dalam 498 kelompok terbang (kloter) dengan didampingi 1.984 petugas haji.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan, secara umum layanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia berjalan lancar, mulai dari proses pemberangkatan dari Indonesia hingga layanan yang diterima jemaah di Arab Saudi.

“Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia, mulai dari pemberangkatan di Tanah Air, kedatangan di Arab Saudi, maupun berkaitan dengan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembimbingan ibadah, berjalan lancar dan penuh dengan pendampingan petugas,” kata Ichsan Marsha, Rabu (20/5/2026).

Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, tercatat sebanyak 224 kloter dengan 85.818 jemaah dan 893 petugas telah tiba.

Sementara itu, pergerakan jemaah menuju Kota Makkah juga terus berlangsung. Hingga kini, sebanyak 487 kloter dengan 188.259 jemaah dan 1.984 petugas telah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Selain itu, 14.513 jemaah haji khusus juga telah tiba di Tanah Suci untuk menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal.

Menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pemerintah terus memperkuat layanan kepada jemaah, termasuk pembimbingan ibadah.

 

