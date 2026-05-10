Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi Bertambah 3 Orang, Kemenhaj Sampaikan Duka Cita

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan duka cita atas wafatnya tiga jemaah haji asal Indonesia pada Sabtu (9/5/2026). Dengan demikian, jumlah jemaah haji yang wafat menjadi 23 orang.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Sabtu, 9 Mei 2026, terdapat tiga jemaah kita yang wafat di Arab Saudi," kata Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Adapun ketiga jemaah yang tutup usia yakni Rodiah Wayan, jemaah asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah; Qomriyah Dul Tayyib, jemaah asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur; dan Nursidah Sindrang Sijara, asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang," terang Ichsan.

Atas dasar itu, Ichsan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jemaah haji di Arab Saudi.

"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam, semoga seluruh almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)