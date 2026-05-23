Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Jemaah Haji Indonesia Firdaus Akhlan yang Hilang di Makkah Ditemukan Meninggal

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |08:56 WIB
Jemaah Haji Indonesia Firdaus Akhlan yang Hilang di Makkah Ditemukan Meninggal
Jemaah Haji Indonesia Firdaus Akhlan yang Hilang di Makkah Ditemukan Meninggal
A
A
A

JAKARTA – Jemaah haji Indonesia yang hilang di Makkah, Muhammad Firdaus Akhlan (72), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. M. Firdaus merupakan anggota kelompok terbang (kolter) JKG 27, yang menghilang selama sepekan.

“Innalillahi wa innailaihi roji’un,” Allah justru memilih Pak Firdaus untuk menjadi tamu-Nya hingga akhir hayat,”tulis @ abdulhakimtop, dikutip, Sabtu (23/5/2026).

“Betapa mulianya pulang dalam keadaan beribadah, di tempat paling suci, dengan langkah terakhir menuju Allah,” lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji tersebut akan dilakukan oleh petugas haji.

Sekadar diketahui, Firdaus dilaporkan hilang sejak Jumat (15/5), setelah meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan sektor 9 Makkah, Arab Saudi. Saat itu, dia pergi tanpa membawa identitas maupun alat komunikasi.

Kondisi itu membuat proses pencarian menjadi lebih sulit karena Firdaus tidak membawa kartu Nusuk, telepon seluler maupun identitas lainnya.

(Fahmi Firdaus )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220033//haji-tFhV_large.jpg
Timwas Haji DPR Temukan Masalah Ketersediaan dan Distribusi Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/398/3220051//haji-PjzA_large.jpg
Kenapa Jemaah Haji Wajib Punya Kartu Nusuk? Ternyata Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/398/3220050//haji-mO0v_large.jpg
Menjejak Tanah Suci jelang Puncak Haji 2026, Merasakan Layanan Optimal Pemerintah Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/340/3220013//haji-1UsT_large.jpg
Rombongan 13 Calon Haji Nonprosedural Diamankan di Kualanamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/398/3219894//ichsan_marsha-yVXT_large.jpg
Kemenhaj: 100.268 Jemaah Haji Indonesia Telah Tunaikan Dam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/398/3219623//menhaj-BR7G_large.jpg
Menhaj Pimpin Kedatangan Amirulhaj Gelombang Kedua di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement