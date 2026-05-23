Jemaah Haji Indonesia Firdaus Akhlan yang Hilang di Makkah Ditemukan Meninggal

JAKARTA – Jemaah haji Indonesia yang hilang di Makkah, Muhammad Firdaus Akhlan (72), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. M. Firdaus merupakan anggota kelompok terbang (kolter) JKG 27, yang menghilang selama sepekan.

“Innalillahi wa innailaihi roji’un,” Allah justru memilih Pak Firdaus untuk menjadi tamu-Nya hingga akhir hayat,”tulis @ abdulhakimtop, dikutip, Sabtu (23/5/2026).

“Betapa mulianya pulang dalam keadaan beribadah, di tempat paling suci, dengan langkah terakhir menuju Allah,” lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji tersebut akan dilakukan oleh petugas haji.

Sekadar diketahui, Firdaus dilaporkan hilang sejak Jumat (15/5), setelah meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan sektor 9 Makkah, Arab Saudi. Saat itu, dia pergi tanpa membawa identitas maupun alat komunikasi.

Kondisi itu membuat proses pencarian menjadi lebih sulit karena Firdaus tidak membawa kartu Nusuk, telepon seluler maupun identitas lainnya.

(Fahmi Firdaus )