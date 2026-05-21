Kemenhaj: 100.268 Jemaah Haji Indonesia Telah Tunaikan Dam

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat, sebanyak 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema hingga saat ini.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha mengatakan, mayoritas jemaah menunaikan dam melalui Program Adahi di Arab Saudi.

“Berdasarkan data yang kami terima hingga saat ini, tercatat total 100.268 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan ketentuan dam melalui berbagai skema,” kata Ichsan Marsha, Kamis (21/5/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 71.262 jemaah membayar dam melalui Program Adahi di Arab Saudi. Sementara itu, 26.901 jemaah menyelesaikan dam di Indonesia dan 2.105 jemaah melaksanakan dam dengan berpuasa. Selain itu, sebanyak 821 jemaah memilih skema haji ifrad sehingga tidak dikenakan kewajiban dam tamattu’.

Ichsan menyebut capaian tersebut menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini karena menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah dalam menjalankan ketentuan ibadah melalui mekanisme yang lebih tertata.

“Capaian ini menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan haji tahun ini, di mana pengelolaan dam yang semakin tertata menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah untuk melaksanakan ketentuan ibadahnya melalui mekanisme yang lebih jelas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.