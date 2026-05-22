Kenapa Jemaah Haji Wajib Punya Kartu Nusuk? Ternyata Ini Manfaatnya

JEDDAH – Kamis tengah malam (21/55/2026) jelang memasuki kota suci Makkah, bus yang membawa rombongan jurnalis Indonesia yang juga jemaah calon haji berhenti. Beberapa petugas keamanan berseragam cokelat tua dengan tulisan 911 di punggung masuk. Ada apa?

Mereka rupanya melakukan pemeriksaan Nusuk Card atau Kartu Nusuk. Bagi jemaah haji, kartu pintar ini sekarang sudah tidak asing. Pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan Nusuk Card sejak 2024 sebagai salah satu transformasi digital untuk peningkatan layanan ritual tahunan ini.

Selain sebagai identitas resmi, Kartu Nusuk juga memuat berbagai informasi penting seperti data pribadi jemaah, catatan kesehatan, alamat akomodasi di Makkah, Madinah, dan kawasan suci, hingga informasi perusahaan penyedia layanan yang menaungi jemaah tersebut.

Kartu ini juga digunakan untuk pengaturan keberangkatan bus, membantu menemukan jemaah yang tersesat, serta mempermudah akses berbagai layanan pendukung selama musim haji berlangsung.

“Anda harus punya dan membawa kartu ini dalam semua proses ibadah haji,” kata Wael Timoor, staf Kementerian Media Arab Saudi kepada Okezone, Jumat (22//2026). Okezone—bagian dari iNews Media Group—berkesempatan melaksanakan ibadah haji 1447 H/2026 atas undangan Pemerintah Kerajaan Saudi melalui Kementerian Media.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung, ketika dipindai Nusuk Card bakal menampilkan foto, barcode yang menyimpan semua data haji, informasi personal, termasuk nomor paspor, nomor entry point/border, asal jamaah, tanggal lahir, nomor kontak, serta data penting lainnya jemaah haji.

Secaa fitur, kartu pintar Nusuk memiliki fitur keamanan seperti microtext, pola Guilloche yang memiliki jalinan warna-warna unik dalam garis-garis yang rumit agar data jamaah terlindungi. Nusuk juga memiliki gambar Thermochromic yang akan lenyap ketika terkena panas, lantas ada juga tanda berkilau yang bakal tampak ketika terkena cahaya.