HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Dear Jamaah, Ini Cara Pakai Kartu Kendali Kursi Roda di Masjidil Haram agar Tidak Ditipu

Nur Wijaya Kesuma , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |19:04 WIB
MAKKAH - Otoritas penyelenggara haji mendesak seluruh jamaah lanjut usia (lansia) memanfaatkan program Kartu Kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Makkah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.

1. Kartu Kendali

Area operasional Masjidil Haram selama ini diwarnai kehadiran pendorong ilegal yang tidak memiliki izin tasrik dari pemerintah Arab Saudi. Keberadaan mereka sangat membahayakan karena kerap menjadikan jamaah sebagai korban saat terjadi razia penertiban.

Ketika petugas Askar mendekat, pendorong gelap tersebut memilih kabur dan membiarkan jamaah lansia telantar kebingungan di area tawaf atau sa'i. Inovasi Kartu Kendali hadir untuk menghentikan fenomena miris tersebut dengan menjamin ketersediaan pendorong berseragam resmi.

"Atas dasar itulah maka kita bentuk program Kartu Kendali, agar jamaah terhindar dari pendorong yang tanpa tasrik dan rompi mirip-mirip," ujar Kepala Seksi PKP2JH, Lansia dan Disabilitas Daker Makkah PPIH Arab Saudi 2026, Mayor CKM. dr. Ridwan Siswanto.

Mekanisme Kartu Kendali ini didesain sangat praktis tanpa membebani jemaah lansia dengan urusan birokrasi yang rumit. Ketua rombongan hanya perlu mendaftarkan nama jamaah ke petugas sektor sebelum mereka diberangkatkan menuju area Masjidil Haram.

Setibanya di terminal Syib Amir, Jabal Ka'bah, atau Ajyad, jamaah akan langsung disambut oleh pendorong resmi yang sudah membawa kursi roda. Jamaah tidak perlu repot membawa unit kursi roda sendiri dari hotel pemukiman karena seluruh peralatan telah disediakan petugas.

 

