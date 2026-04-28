Daftar Larangan Jamaah Haji yang Wajib Dipatuhi selama di Masjid Nabawi

Ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan dan dipatuhi di Masjid Nabawi.

JAKARTA – Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah merupakan salah satu tempat suci yang menjadi tujuan jemaah selama menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Seperti tempat suci lainnya, Masjid Nabawi memiliki tata tertib ketat yang wajib dipatuhi.

Tak hanya fokus pada ibadah, jemaah haji juga perlu menaati tata tertib tersebut, termasuk larangan-larangan selama di Masjid Nabawi. Berikut daftar larangan yang wajib ditaati di Masjid Nabawi berdasarkan panduan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar jemaah terhindar dari kendala hukum maupun administratif selama di Tanah Suci.

Larangan Dokumentasi dan Atribut Kelompok

Salah satu fokus utama otoritas Saudi dalam beberapa tahun terakhir adalah ketertiban jemaah dalam menggunakan perangkat elektronik. Berikut adalah poin-poin pentingnya:

Dokumentasi Berlebihan: Jemaah dilarang membawa kamera profesional, tripod, atau alat dokumentasi film lainnya tanpa izin resmi. Penggunaan ponsel untuk berfoto atau membuat konten (seperti vlogging) sangat dilarang jika dilakukan secara berlebihan, mengganggu jalur jemaah lain, atau dilakukan saat sedang melaksanakan ibadah inti.

Pembentangan Spanduk atau Bendera: Sangat dilarang membentangkan spanduk, bendera kelompok, atau simbol-simbol organisasi di dalam area masjid maupun di halamannya. Hal ini dianggap melanggar aturan politik dan ketertiban tempat ibadah.

Siaran Langsung (Live Streaming): Melakukan siaran langsung dengan durasi lama yang mengganggu kekhusyukan jemaah di sekitar akan mendapatkan teguran keras dari petugas keamanan (Askar).

Ketertiban, Kebersihan, dan Keamanan

Masjid Nabawi adalah rumah bagi jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia. Untuk memastikan kenyamanan bersama, aturan-aturan berikut bersifat mutlak: