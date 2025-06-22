Ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Jamaah Haji Wajib Punya Tasreh

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |17:59 WIB
Ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Jamaah Haji Wajib Punya Tasreh
Jamaah haji wajib memiliki Tasreh saat akan berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. (Foto: Ramdani Bur/Okezone)
MADINAH - Madinah menjadi kota terakhir yang ditinggali jamaah haji Indonesia sebelum bertolak ke Tanah Air. Salah satu aktivitas ibadah yang bisa dijalani di Madinah adalah ziarah di makam Nabi Muhammad SAW yang terletak di dalam Masjid Nabawi.

“Di antara tempat ziarah utama yang berada di Madinah adalah Makam Nabi Muhammad SAW yang berdampingan dengan makam sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab,” kata Kasie MCH Daerah Kerja Makkah Dodo Murtado di Makkah, Minggu (22/6/2025).

“Jika dilihat dari luar, makam Rasulullah ditandai dengan kubah berwarna hijau. Ulama bersepakat, ziarah ke makam Nabi Muhammad hukumnya sunnah,” lanjut Dodo.

1. Raudhah, Tempat Mustajab Melantunkan Doa

Juga di dalam Masjid Nabawi terdapat Raudhah. Raudhah terletak di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar tempat beliau melaksanakan khutbah. Raudhah ini dikenal sebagai tempat mustajab meminta doa kepada Allah SWT.

“Ini adalah tempat mustajab untuk berdoa. Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai satu taman dari taman-taman surga (raudhatan min riyadhil jannah),” tutur Dodo.

2. Wajib Miliki Tasreh

Untuk masuk ke Raudhah, jamaah haji wajib memiliki tasreh atau surat izin masuk. Namun, jamaah haji jangan khawatir karena Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah menyiapkannya.

“Jangan memaksakan diri bila belum mendapat jadwal atau izin. Petugas akan membantu mengarahkan dan memastikan proses ziarah berlangsung tertib dan nyaman,” imbau Dodo.

 

