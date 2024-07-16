9 Cara Daftar Aplikasi Nusuk Masuk Raudhah bagi Jamaah Haji dan Umrah

Ilustrasi cara daftar aplikasi Nusuk masuk Raudhah bagi jamaah haji dan umrah. (Foto: MNC Media)

CARA daftar aplikasi Nusuk masuk Raudhah di Masjid Nabawi bisa disimak di sini. Sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah agar bisa berada di tempat mustajab tersebut.

Dilansir laman Haramain Sharifain, Badan Masjid Nabawi bersama otoritas terkait beberapa waktu lalu telah mengumumkan adanya aturan baru memasuki Al Rawda Al Sharifa atau Raudhah. Jamaah haji dan umrah yang hendak masuk wajib scan barcode atau kode batang di gerbang otomatis Raudhah.

Proses masuk Raudhah dimulai dengan jamaah haji atau umrah mendaftar di aplikasi Nusuk. Mereka akan diberi instruksi dalam berbagai bahasa untuk melakukan kunjungan ke Raudhah.

Setelah reservasi berhasil melalui aplikasi Nusuk, jamaah menerima pesan konfirmasi. Kemudian ada pengingat yang dikirim 24 jam sebelum jadwal kunjungan untuk melakukan konfirmasi atau membatalkan.

Sementara kode batang yang diberikan tidak dapat digunakan untuk masuk sebelum waktu yang ditentukan. Jamaah tanpa izin aktif pada hari itu akan diarahkan melalui area yang telah ditentukan.

Setibanya di halaman Masjid Nabawi, jamaah akan dipandu ke pintu masuk yang ditentukan melalui layar digital. Layar elektronik ini tampil dalam berbagai bahasa dan berisi pesan mendidik tentang etika berkunjung.

Petugas kemudian bakal menerima dan membimbing jamaah melalui tahapan kunjungan. Sebelum mencapai Raudhah, jamaah harus memindai barcode di gerbang otomatis.

Lalu melanjutkan ke ruang tunggu dan bersama kelompok untuk masuk. Ada juga jalur khusus bagi jamaah berkebutuhan khusus.

Pada waktu yang ditentukan, jamaah mengikuti jalur terorganisasi menuju pintu masuk Raudhah. Setelah selesai, diarahkan ke pintu keluar yang sudah ditentukan.

Selanjutnya sistem digital canggih yang menggunakan kamera dan sensor pintar memantau pergerakan masuk dan keluar para jamaah. Ini juga menyediakan data jumlah pengunjung melalui peta termal dan geografis interaktif.

Ruang kendali bersama mengelola pengendalian pengunjung dan sistem digital, memastikan koordinasi langsung antara pihak-pihak terkait. Solusi cepat pun diterapkan jika terjadi kepadatan jamaah di Raudhah.