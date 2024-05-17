Perbedaan Tasreh Raudhah dan Nusuk

PERBEDAAN tasreh Raudhah dan Nusuk dibahas Okezone Muslim berikut ini. Raudhah di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi, merupakan sebidang tanah yang luasnya sekira 24 meter persegi (m2), namun diperebutkan untuk dikunjungi para jamaah haji dan umrah dari seluruh negara di dunia.

Di Raudhah sekira 1.400 tahun lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah. Raudhah juga menjadi tempat sholat para sahabat Nabi.

Raudhah merupakan taman surga yang terbentang di antara rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dengan mimbar Masjid Nabawi. Letaknya di antara makam Rasulullah dengan mimbar Masjid Nabawi.

Dari Abu Hurairah, ia berkata dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"Antara rumahku dan mimbarku adalah di antara taman surga." (HR Bukhari nomor 1196 dan Muslim: 1391)

Salah satu keistimewaan Raudhah Masjid Nabawi adalah bahwa tempat ini dibersihkan dengan air mawar setiap hari.