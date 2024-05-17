5 Larangan di Raudhah bagi Jamaah Umrah dan Haji

LIMA larangan di Raudhah bagi jamaah umrah dan haji dibahas Okezone Muslim dalam artikel berikut ini. Raudhah merupakan tempat yang selalu dikunjungi kaum Muslimin untuk berdoa dan berziarah di makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam serta para sahabat.

Raudhah yang terletak di Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi, adalah tempat yang sangat mulia dan istimewa. Di sinilah sekira 1.400 tahun lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah. Raudhah juga menjadi tempat sholat para sahabat Nabi.

Raudhah merupakan taman surga yang terbentang di antara rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dengan mimbar Masjid Nabawi. Letaknya di antara makam Rasulullah dengan mimbar Masjid Nabawi.

Dari Abu Hurairah, ia berkata dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

"Antara rumahku dan mimbarku adalah di antara taman surga." (HR Bukhari nomor 1196 dan Muslim: 1391)

Luas Raudhah sekira 330 meter persegi, dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter, sedangkan dari utara hingga selatan panjangnya 15 meter.

Salah satu keistimewaan Raudhah Masjid Nabawi adalah bahwa tempat ini dibersihkan dengan air mawar setiap hari.