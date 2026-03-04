Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Serang 2026 Hari Ini

BULAN Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Kota Serang. Untuk membantu Anda menjalani ibadah puasa dengan tepat waktu, berikut ini adalah informasi mengenai jadwal imsakiyah dan buka puasa untuk Ramadhan 2026 di Serang.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."