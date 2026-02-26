Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Bandung 2026 Hari Ini. Adzan Maghrib Jam Berapa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |09:10 WIB
Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan Bandung 2026 Hari Ini. Adzan Maghrib Jam Berapa?
Ilustrasi.
A
A
A

JADWAL imsakiyah dan buka puasa Ramadhan daerah Bandung 2026 dan bacaan doanya jadi informasi penting yang perlu diketahui umat Muslim. Imsak merupakan suatu penanda bahwa sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Maka dari itu hendaknya Muslim untuk segera menyelesaikan santap sahur.

Sementara itu, waktu berbuka puasa harus disegerakan begitu terdengar adzan magrib di wilayah masing-masing. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Mengetahui jadwal imsakiyah dan berbuka puasa yang tepat menjadi bagian penting dalam menyempurnakan ibadah Ramadhan.

Doa Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضُ الشَّهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an 'ada'i fardhu-syh-shyahri ramadhana hadzihi-s-sanati lillâhi taâla.

Artinya: "Saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Daftar Masjid di Bandung

  • Masjid Raya Bandung
  • Masjid Al Jabbar
  • Masjid Salman ITB
  • Masjid Baiturrahman
  • Masjid Lautze 2
     

Halaman:
1 2 3
