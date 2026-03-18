Kultum Ramadhan: Istiqomah Setelah Ramadhan Usai

JAKARTA - Istiqamah setelah Ramadhan usai menjadi kunci utama mempertahankan ketakwaan yang telah dilatih selama bulan suci. Umat Muslim perlu menjaga ketakwaan tersebut agar tidak menjadi "hamba Ramadhan" semata, melainkan hamba Allah sepanjang waktu.

​Ustazah Jahidah Farhati menyampaikan pesan ini dalam kultum bertema "Istiqomah Pasca Ramadhan Usai" dalam program IVTAR Ramadhan di V-Radio. Kultum ini mengajak pendengar merefleksikan tujuan sejati Ramadhan sebagai madrasah ilahi untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri.

Tetap Istiqomah Pasca Ramadhan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat berpuasa hingga hari-hari penghujung Ramadhan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umat dari kegelapan menuju zaman terang benderang.

Ramadhan adalah madrasah dengan Allah sebagai kepala sekolahnya, melatih kita menahan emosi, hawa nafsu, dan mengelola diri. Tidak semua lulus dari sekolah ini; yang berhasil adalah mereka yang istiqamah beribadah hingga setelah Ramadhan usai. Jangan senang karena Ramadhan hampir berakhir atau menghitung hari Lebaran; khawatirkanlah kelanjutan kedekatan dengan Allah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Fussilat ayat 30:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami adalah Allah,' kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), 'Janganlah kamu takut dan bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu.'"