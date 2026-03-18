Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kultum Ramadhan: Istiqomah Setelah Ramadhan Usai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |11:12 WIB
Kultum Ramadhan: Istiqomah Setelah Ramadhan Usai
Ustazah Jahidah Farhati.
A
A
A

JAKARTA - Istiqamah setelah Ramadhan usai menjadi kunci utama mempertahankan ketakwaan yang telah dilatih selama bulan suci. Umat Muslim perlu menjaga ketakwaan tersebut agar tidak menjadi "hamba Ramadhan" semata, melainkan hamba Allah sepanjang waktu.

​Ustazah Jahidah Farhati menyampaikan pesan ini dalam kultum bertema "Istiqomah Pasca Ramadhan Usai" dalam program IVTAR Ramadhan di V-Radio. Kultum ini mengajak pendengar merefleksikan tujuan sejati Ramadhan sebagai madrasah ilahi untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri.

Tetap Istiqomah Pasca Ramadhan 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat berpuasa hingga hari-hari penghujung Ramadhan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umat dari kegelapan menuju zaman terang benderang.

Ramadhan adalah madrasah dengan Allah sebagai kepala sekolahnya, melatih kita menahan emosi, hawa nafsu, dan mengelola diri. Tidak semua lulus dari sekolah ini; yang berhasil adalah mereka yang istiqamah beribadah hingga setelah Ramadhan usai. Jangan senang karena Ramadhan hampir berakhir atau menghitung hari Lebaran; khawatirkanlah kelanjutan kedekatan dengan Allah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Fussilat ayat 30:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami adalah Allah,' kemudian mereka istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), 'Janganlah kamu takut dan bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu.'"

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Istiqamah kultum Kultum Ramadhan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement