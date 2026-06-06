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HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Jemaah Haji Gelombang Kedua dari Makkah Menuju Madinah Dimulai 7 Juni

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |16:33 WIB
Jemaah Haji Gelombang Kedua dari Makkah Menuju Madinah Dimulai 7 Juni
Ilustrasi.
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JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah akan dimulai pada Minggu, 7 Juni 2026. Proses ini menjadi bagian dari tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan jemaah Indonesia di Arab Saudi.

“Jadi, selain proses pemulangan ini, mulai esok hari akan dimulai pergerakan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju ke Madinah sebagai bagian dari tahapan akhir pelayanan haji di Arab Saudi,” ungkap Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, saat konferensi pers, Sabtu (6/6/2026).

Maria mengimbau kepada seluruh jemaah agar mempersiapkan diri dengan baik dan tidak membawa barang bawaan secara berlebihan. Barang yang terlalu banyak tidak hanya menyulitkan jemaah itu sendiri, tetapi juga dapat menghambat proses mobilisasi, penempatan bagasi, dan pelayanan transportasi yang telah disiapkan.

“Karena perjalanan dari Makkah ke Madinah akan melibatkan pergerakan jemaah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disiplin, kepatuhan terhadap arahan petugas, dan kesadaran untuk membawa barang sesuai kebutuhan menjadi faktor penting untuk kita bisa sama-sama menjaga kelancaran layanan,” ujarnya.

Maria mengajak seluruh jemaah untuk menjadikan fase akhir penyelenggaraan haji ini sebagai momentum untuk terus menjaga kesabaran, kebersamaan, dan semangat saling membantu antarsesama jemaah.

Sementara itu, bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga diimbau agar tetap menjaga kesehatan karena cuaca di Makkah dan Madinah masih cukup panas hingga saat ini. Oleh karena itu, jemaah perlu memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan secara teratur, dan menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar ruangan.

“Perhatian khusus juga tentu kami tujukan kepada jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi. Kami ingin mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama menjaga jemaah, untuk terus memberikan pendampingan dan perhatian agar seluruh proses ibadah maupun kepulangan dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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