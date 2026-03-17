Tata Cara Mandi Sunnah Sebelum Sholat Idul Fitri dan Niatnya

JAKARTA - Mandi sunnah sebelum sholat Idul Fitri menjadi amalan yang dianjurkan para ulama untuk menyambut hari raya dengan kesucian fisik dan spiritual. Mandi sunnah ini dilakukan paling utama setelah terbit fajar pada 1 Syawal hingga sebelum sholat Id, meski boleh sejak tengah malam akhir Ramadhan.

Tata cara mandi sunnah ini mirip mandi wajib, tapi dengan niat khusus untuk hari raya, seperti dijelaskan dalam kitab Al-Muwattha'.

Niat Mandi Sunnah Idul Fitri

Niat dibaca dalam hati atau dilafazkan saat mengguyur kepala, sesuai tuntunan ulama.

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ الْفِطْرِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu ghusla ‘îdil fithri sunnatan lillâhi ta’âlâ.

Artinya: “Aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunnah karena Allah Ta’ala.”

Tata Cara Mandi Sunnah Idul Fitri

Ikuti urutan berikut secara bertahap untuk memastikan kesempurnaan ibadah, baik bagi pria maupun wanita.