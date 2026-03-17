Tata Cara Mandi Sunnah Sebelum Sholat Idul Fitri dan Niatnya
JAKARTA - Mandi sunnah sebelum sholat Idul Fitri menjadi amalan yang dianjurkan para ulama untuk menyambut hari raya dengan kesucian fisik dan spiritual. Mandi sunnah ini dilakukan paling utama setelah terbit fajar pada 1 Syawal hingga sebelum sholat Id, meski boleh sejak tengah malam akhir Ramadhan.
Tata cara mandi sunnah ini mirip mandi wajib, tapi dengan niat khusus untuk hari raya, seperti dijelaskan dalam kitab Al-Muwattha'.
Niat Mandi Sunnah Idul Fitri
Niat dibaca dalam hati atau dilafazkan saat mengguyur kepala, sesuai tuntunan ulama.
نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ الْفِطْرِ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى
Nawaitu ghusla ‘îdil fithri sunnatan lillâhi ta’âlâ.
Artinya: “Aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunnah karena Allah Ta’ala.”
Tata Cara Mandi Sunnah Idul Fitri
Ikuti urutan berikut secara bertahap untuk memastikan kesempurnaan ibadah, baik bagi pria maupun wanita.
Baca basmalah dan doa perlindungan: Ucapkan بِسْمِ اللّٰهِ (Bismillah) dan أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (A’udzu billahi minasy-syaitanir rajim).
Cuci kedua tangan tiga kali: Basuh telapak tangan hingga pergelangan, masukkan jari-jari ke air mengalir.
Bersihkan najis atau kotoran: Hilangkan kotoran di kemaluan, dubur, atau bagian tubuh lain yang kotor.
Berwudu seperti untuk sholat: Lengkap dengan membasuh muka, tangan hingga siku, usap kepala, dan kaki.
Guyur kepala tiga kali: Siram air ke seluruh rambut dan kepala hingga basah merata.
Siram seluruh tubuh: Mulai dari kanan (telinga kanan, bahu kanan, sisi kanan badan, kaki kanan), lalu kiri; ulangi tiga kali hingga air mengalir ke ujung kaki.
Bilas dan usap tubuh: Pastikan seluruh badan terbasuh dengan tangan untuk menghindari bagian terlewat.