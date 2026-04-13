Apakah Boleh Puasa Syawal Hanya 3 Hari? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Setelah Ramadhan berlalu, umat Muslim memiliki kesempatan untuk menambah pahala dengan menjalankan puasa enam hari penuh di bulan Syawal. Namun, selepas Ramadhan, sebagian Muslim merasa kesulitan berpuasa selama enam hari sehingga muncul pertanyaan: apakah boleh berpuasa Syawal hanya 3 hari saja?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia.

Hukum Puasa Syawal 6 Hari

Puasa sunnah enam hari di bulan Syawal adalah ibadah sunnah muakkadah, atau ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Ibadah ini memiliki keutamaan dan nilai pahala besar sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa satu tahun penuh.” (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa tujuan puasa 6 hari Syawal adalah untuk menyempurnakan pahala seolah puasa sepanjang tahun. Jadi bagaimana jika berpuasa hanya 3 hari di bulan Syawal?

Para ulama mengatakan bahwa berpuasa 3 hari di bulan Syawal diperbolehkan, tetapi puasa ini akan dianggap sebagai puasa sunnah biasa dan bukan sebagai puasa Syawal. Artinya, pahala puasa yang didapat tidak mencapai pahala “seolah puasa sepanjang tahun” sebagaimana diriwayatkan dalam hadis di atas.