Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Boleh Puasa Syawal Hanya 3 Hari? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |15:05 WIB
Apakah Boleh Puasa Syawal Hanya 3 Hari? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Setelah Ramadhan berlalu, umat Muslim memiliki kesempatan untuk menambah pahala dengan menjalankan puasa enam hari penuh di bulan Syawal. Namun, selepas Ramadhan, sebagian Muslim merasa kesulitan berpuasa selama enam hari sehingga muncul pertanyaan: apakah boleh berpuasa Syawal hanya 3 hari saja?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia.

Hukum Puasa Syawal 6 Hari 

Puasa sunnah enam hari di bulan Syawal adalah ibadah sunnah muakkadah, atau ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Ibadah ini memiliki keutamaan dan nilai pahala besar sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa satu tahun penuh.” (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa tujuan puasa 6 hari Syawal adalah untuk menyempurnakan pahala seolah puasa sepanjang tahun. Jadi bagaimana jika berpuasa hanya 3 hari di bulan Syawal?

Para ulama mengatakan bahwa berpuasa 3 hari di bulan Syawal diperbolehkan, tetapi puasa ini akan dianggap sebagai puasa sunnah biasa dan bukan sebagai puasa Syawal. Artinya, pahala puasa yang didapat tidak mencapai pahala “seolah puasa sepanjang tahun” sebagaimana diriwayatkan dalam hadis di atas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
4 Manfaat Puasa Senin Kamis untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/330/3210819//ilustrasi-ECXN_large.jpg
Tata Cara Puasa Senin-Kamis di Bulan Syawal 2026 dan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/614/3210013//ilustrasi-NgiA_large.jpg
Bacaan Niat Ayyamul Bidh Syawal 2026, Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/614/3209598//ilustrasi-O34v_large.jpg
Niat Puasa Qadha di Bulan Syawal Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/614/3209539//ilustrasi-Dla2_large.jpg
Kapan Batas Akhir Puasa Syawal 2026? Ini Tata Cara Pelaksanaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/614/3209512//ilustrasi-IVCO_large.jpg
Kapan Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1447? Ini Jadwalnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement