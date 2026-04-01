Bacaan Niat Ayyamul Bidh Syawal 2026, Arab, Latin, dan Artinya

JAKARTA - Puasa Ayyamul Bidh, ibadah sunnah tiga hari di pertengahan bulan Hijriah, menjadi amalan yang dianjurkan umat Islam. Puasa Ayyamul Bidh merupakan ibadah sunnah dengan nilai pahala yang tinggi.

Bacaan Niat Ayyamul Bidh

Niat puasa Ayyamul Bidh bisa dibaca di dalam hati, tetapi boleh juga dilafalkan dengan lisan. Berikut bacaan niat puasa Ayyamul Bidh:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ أَيَّامَ الْبِيْضِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ayyamal bidhi sunnatan lillahi ta’ala.

Artinya: “Saya niat berpuasa besok pada (Ayyamul Bidh) hari-hari putih, sunnah karena Allah Ta’ala.”