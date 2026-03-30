HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1447? Ini Jadwalnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |11:33 WIB
Kapan Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1447? Ini Jadwalnya
JAKARTA – Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah yang dapat dilakukan oleh umat Islam selama tiga hari setiap bulan hijriah. Puasa ini memiliki keutamaan dan menjadi amalan sunnah yang kerap diamalkan.

Apa Itu Puasa Ayyamul Bidh?

Ayyamul Bidh secara bahasa berarti “hari-hari putih” dan merujuk pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Sesuai dengan namanya, puasa Ayyamul Bidh dilakukan pada pertengahan bulan pada tanggal-tanggal tersebut.

Kapan Puasa Ayyamul Bidh Syawal 1447?

Untuk bulan Syawal 1447 H, tanggal 13, 14, dan 15 Syawal bertepatan dengan 2, 3, dan 4 April 2026. Jadi, bagi umat Islam yang ingin melaksanakan puasa Ayyamul Bidh di bulan Syawal, jadwal yang perlu dicatat adalah Kamis, Jumat, dan Sabtu, 2–4 April 2026.

Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah RA agar tidak meninggalkan puasa tiga hari setiap bulan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ‘Kekasihku (Rasulullah SAW) mewasiatkan kepadaku tiga perkara yang tidak akan kutinggalkan sampai aku mati: puasa tiga hari setiap bulan, salat Dhuha, dan tidur dalam keadaan telah mengerjakan witir.’”

 

Berita Terkait
