5 Keutamaan Puasa Sunnah 6 Hari di Bulan Syawal

JAKARTA - Setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh pada Ramadhan, umat Islam memiliki kesempatan besar untuk menyempurnakan momentum spiritual dan melengkapi ibadahnya dengan puasa enam hari di bulan Syawal. Meski hukumnya sunnah, puasa Syawal memiliki keutamaan besar dan dianjurkan untuk dijalankan oleh umat Islam.

Berikut lima keutamaan puasa sunnah Syawal:

1. Pahala setara puasa satu tahun

Puasa sunnah Syawal membuka peluang bagi umat Islam untuk memperoleh pahala setara dengan puasa setahun penuh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa satu tahun penuh.” (HR. Muslim).

Dengan total 30 hari puasa Ramadhan ditambah enam hari Syawal, banyak ulama menjelaskan bahwa pahalanya dihisab oleh Allah seperti seseorang menunaikan ibadah puasa setiap hari selama satu tahun penuh.

2. Penyempurna ibadah puasa Ramadhan

Puasa Syawal juga berperan sebagai penyempurna puasa Ramadhan, mirip dengan salat sunnah rawatib yang menyempurnakan salat fardhu.