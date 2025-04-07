Selain Puasa Syawal, Ini Daftar 7 Puasa Sunnah serta Manfaatnya

JAKARTA - Puasa Syawal dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Puasa sunnah yang dijalankan selama 6 hari ini menjadi pelengkap ibadah Ramadhan.

Puasa Syawal dapat dijalankan selama 6 hari secara beruntun atau secara terpisah.

Selain puasa Syawal, ada beberapa puasa sunnah lainnya. Sesuai dengan hukum sunnah, puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan untuk dilakukan bagi umat Islam, tetapi jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Melaksanakan puasa sunnah dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat yang pada akhirnya akan berujung pada datangnya siksa dari Allah SWT.

Selain itu, puasa bermanfaat bagi kesehatan. Selama menjalankan puasa, seseorang dilatih untuk dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan selama menjalankan puasa, serta membantu menahan hawa nafsu.

Berikut 7 puasa sunnah dan manfaatnya, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Puasa Senin Kamis

Puasa setiap hari senin dan kamis menjadi ibadah yang cukup sering dilakukan oleh umat muslim, berpedoman pada dalil berikut:

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.” (HR Tirmidzi)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari senin dan kamis.” (HR An Nasai)

Selain itu, dalam sebuah hadist, Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:

“Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan di mana aku dijadikan Rasul dan diturunkannya padaku wahyu.” (HR Muslim)

2. Puasa Daud (Puasa paling dicintai Allah)

Puasa daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka (tidak berpuasa). Dari Abdullah bin Amru radhialahu ‘anhu, Rasulullah holallahu Alaihi Wassalam pernah bersabda:

"Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari, inilah (yang dinamakan) puasa Daud ‘alaihissalam dan ini adalah puasa yang paling afdhal. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tidak ada puasa yang lebih afdhal dari itu. ” (HR Bukhari No : 1840)

Dalam hadist lain, Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:

“Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Sholat yang paling disukai Allah adalah Sholat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam, dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari.” (HR Bukhari Muslim)