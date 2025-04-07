Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Selain Puasa Syawal, Ini Daftar 7 Puasa Sunnah serta Manfaatnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |10:43 WIB
Selain Puasa Syawal, Ini Daftar 7 Puasa Sunnah serta Manfaatnya
Selain Puasa Syawal, Ini Daftar 7 Puasa Sunnah serta Manfaatnya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puasa Syawal dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Puasa sunnah yang dijalankan selama 6 hari ini menjadi pelengkap ibadah Ramadhan. 

Puasa Syawal dapat dijalankan selama 6 hari secara beruntun atau secara terpisah.

Selain puasa Syawal, ada beberapa puasa sunnah lainnya. Sesuai dengan hukum sunnah,  puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan untuk dilakukan bagi umat Islam, tetapi jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Melaksanakan puasa sunnah dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat yang pada akhirnya akan berujung pada datangnya siksa dari Allah SWT. 

Selain itu, puasa bermanfaat bagi kesehatan. Selama menjalankan puasa, seseorang dilatih untuk dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan selama menjalankan puasa, serta membantu menahan hawa nafsu.

Berikut 7 puasa sunnah dan manfaatnya, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Puasa Senin Kamis

Puasa setiap hari senin dan kamis menjadi ibadah yang cukup sering dilakukan oleh umat muslim, berpedoman pada dalil berikut:

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.” (HR Tirmidzi)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari senin dan kamis.” (HR An Nasai)

Selain itu, dalam sebuah hadist, Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:

“Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan di mana aku dijadikan Rasul dan diturunkannya padaku wahyu.” (HR Muslim)

2. Puasa Daud (Puasa paling dicintai Allah)

Puasa daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka (tidak berpuasa). Dari Abdullah bin Amru radhialahu ‘anhu, Rasulullah holallahu Alaihi Wassalam pernah bersabda:

"Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari, inilah (yang dinamakan) puasa Daud ‘alaihissalam dan ini adalah puasa yang paling afdhal. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tidak ada puasa yang lebih afdhal dari itu. ” (HR Bukhari No : 1840)

Dalam hadist lain, Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:

“Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Sholat yang paling disukai Allah adalah Sholat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam, dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari.” (HR Bukhari Muslim)

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315/puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053/puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952/buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/618/3160632/puasa-0Xmj_large.jpg
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663/puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/618/3144218/puasa-T0Dp_large.jpg
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement