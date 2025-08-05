Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:52 WIB
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puasa Ayyamul Bidh dikerjakan selama 3 hari pada pertengahan bulan kalender Hijriah. Pada bulan Safar 1147 Hijriah, puasa Ayyamul Bidh jatuh pada tanggal 13, 14, dan 15 Safar. 

Tanggal tersebut jatuh pada 7, 8, 9 Agustus 2025 kalender Masehi. 

1. Niat Puasa Ayyamul Bidh

Berikut bacaan niat ayyamul bidh : 

"Nawaitu shouma ayyamil bidh sunnatan lillahi ta’ala."

Artinya: “Saya niat berpuasa sunnah Ayyamul Bidh karena Allah Ta’ala.”

Niat tersebut bisa dibacakan dalam hati pada malam sebelum puasa atau saat sahur. Dengan niat yang ikhlas, puasa ayyamul bidh diharapkan mendatangkan keberkahan bagi yang melaksanakannya.

2. Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

Puasa Ayyamul Bidh memiliki sejumlah keutamaan. Sejumlah hadis menyebutkan puasa ayyamul bidh memiliki pahala besar. 

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Berpuasalah tiga hari setiap bulan, karena sesungguhnya setiap kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa, maka ia seperti puasa sepanjang tahun.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Berdasarkan hadis ini, puasa Ayyamul Bidh yang dilaksanakan tiga hari setiap bulan bisa mendapat pahala yang setara dengan puasa selama setahun penuh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315/puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053/puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952/buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663/puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/618/3144218/puasa-T0Dp_large.jpg
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/614/3142362/puasa-ScyA_large.jpg
Kapan Puasa Dzulhijjah? Ini Jadwal Lengkapnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement