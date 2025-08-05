Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya

JAKARTA - Puasa Ayyamul Bidh dikerjakan selama 3 hari pada pertengahan bulan kalender Hijriah. Pada bulan Safar 1147 Hijriah, puasa Ayyamul Bidh jatuh pada tanggal 13, 14, dan 15 Safar.

Tanggal tersebut jatuh pada 7, 8, 9 Agustus 2025 kalender Masehi.

1. Niat Puasa Ayyamul Bidh

Berikut bacaan niat ayyamul bidh :

"Nawaitu shouma ayyamil bidh sunnatan lillahi ta’ala."

Artinya: “Saya niat berpuasa sunnah Ayyamul Bidh karena Allah Ta’ala.”

Niat tersebut bisa dibacakan dalam hati pada malam sebelum puasa atau saat sahur. Dengan niat yang ikhlas, puasa ayyamul bidh diharapkan mendatangkan keberkahan bagi yang melaksanakannya.

2. Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

Puasa Ayyamul Bidh memiliki sejumlah keutamaan. Sejumlah hadis menyebutkan puasa ayyamul bidh memiliki pahala besar.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Berpuasalah tiga hari setiap bulan, karena sesungguhnya setiap kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa, maka ia seperti puasa sepanjang tahun.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis ini, puasa Ayyamul Bidh yang dilaksanakan tiga hari setiap bulan bisa mendapat pahala yang setara dengan puasa selama setahun penuh.