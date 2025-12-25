Ingatkan Umat Muslim Terkait Perayaan Natal, Waketum MUI: Toleransi Boleh Tapi...

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Cholil Nafis, mengingatkan agar umat Muslim memahami dengan baik mengenai batasan toleransi. Komentar ini disampaikan Kiai Cholil saat umat Kristen merayakan Hari Raya Natal 2025.

Terkait perayaan ini, Kiai Cholil menyerukan agar umat Islam tetap menjaga kerukunan antarumat beragama tanpa harus ikut serta dalam ritual atau perayaan keagamaan non-Muslim, termasuk Natal.

“Toleransi itu adalah menghormati pemeluk agama lain untuk meyakini agamanya dan menjalankan ajaran agamanya. Kita toleransi cukup menghormati, tidak mengganggu, dan silakan sebagai pejabat negara memfasilitasi umat beragama lainnya untuk menjalankan ajaran agamanya,” ujar Kiai Cholil kepada MUI Digital, Rabu (24/12/2025).

Selaras dengan hal tersebut, saat ini di tengah masyarakat sedang ramai membincangkan keputusan Menteri Agama yang akan mengukir sejarah dengan merayakan Natal bersama.