Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya

JAKARTA - Puasa Arafah merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan sebelum Hari Raya Idhul Adha.

Merujuk hasil sidang isbat yang telah diumumkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), jadwal pelaksanaan puasa sunnah Arafah yakni pada Kamis, 5 Juni 2025. Ini bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1446 H.

1. Puasa Arafah

Tanggal tersebut sesuai dengan kalender Hijriah yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara Idul Adha diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025, 10 Dzulhijjah. Puasa Arafah dilaksanakan sehari sebelum Idul Adha.

Puasa Arafah merupakan puasa sunnah. Artinya, orang yang menjalankannya akan mendapat pahala besar, tapi tidak berdosa jika tidak menjalankannya. Sebelum melaksanakan puasa Arafah, jangan lupa untuk membaca doa.

2. Doa Puasa Arafah

Berikut, doa puasa Arafah lengkap dengan arab, latin dan artinya:

نَوَيْتُ صَوْمَ عَرَفَةَ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta’ala

Artinya: Saya niat puasa sunah Arafah karena Allah ta’ala.

Puasa Arafah menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena memiliki keistimewaannya yang luar biasa, yakni dapat menghapus dosa dua tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Abu as-Syekh Al-Ishfahani an Ibnu an-Najar sebagai berikut: