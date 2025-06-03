Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |11:22 WIB
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puasa Arafah merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan sebelum Hari Raya Idhul Adha. 

Merujuk hasil sidang isbat yang telah diumumkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), jadwal pelaksanaan puasa sunnah Arafah yakni pada Kamis, 5 Juni 2025. Ini bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1446 H.

1. Puasa Arafah

Tanggal tersebut sesuai dengan kalender Hijriah yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara Idul Adha diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025, 10 Dzulhijjah. Puasa Arafah dilaksanakan sehari sebelum Idul Adha.

Puasa Arafah merupakan puasa sunnah. Artinya, orang yang menjalankannya akan mendapat pahala besar, tapi tidak berdosa jika tidak menjalankannya. Sebelum melaksanakan puasa Arafah, jangan lupa untuk membaca doa.

2. Doa Puasa Arafah

Berikut, doa puasa Arafah lengkap dengan arab, latin dan artinya:

نَوَيْتُ صَوْمَ عَرَفَةَ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta’ala

Artinya: Saya niat puasa sunah Arafah karena Allah ta’ala.

Puasa Arafah menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena memiliki keistimewaannya yang luar biasa, yakni dapat menghapus dosa dua tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Abu as-Syekh Al-Ishfahani an Ibnu an-Najar sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Puasa Arafah Doa puasa Puasa Sunah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315/puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053/puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952/buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/618/3160632/puasa-0Xmj_large.jpg
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663/puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/614/3142362/puasa-ScyA_large.jpg
Kapan Puasa Dzulhijjah? Ini Jadwal Lengkapnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement