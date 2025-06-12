Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |11:19 WIB
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Puasa Senin-Kamis merupakan puasa sunnah. Puasa ini memiliki sejumlah keutamaan sehingga umat Islam dianjurkan untuk melaksanakannya. 

Sejumlah keutamaan puasa Senin-Kamis antara lain pahala dilipatgandakan hingga dibalas oleh Allah SWT. Berikut keutamaan puasa Senin-Kamis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis: 

1. Pahala Berlipat Ganda

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW  bersabda:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

Artinya: "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), 'Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi'." (HR Muslim nomor 1151)

2. Amalan Dihadapkan pada Senin Kamis

Dalam riwayat hadits lain, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda:

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Berbagai amalan dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa."

(HR Tirmidzi Nomor 747. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan ghorib. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Syekh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih lighoirihi yaitu sahih dilihat dari jalur lainnya).

 

