Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Puasa Senin Kamis Disebut Bisa Bunuh Sel Berpotensi Kanker, Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |16:52 WIB
Puasa Senin Kamis Disebut Bisa Bunuh Sel Berpotensi Kanker, Ini Penjelasannya
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Puasa Senin Kamis adalah salah satu amalan sunnah yang dianjurkan dan kerap dijalankan umat Islam. Ibadah yang kerap dijalankan Rasulullah SAW ini tidak hanya memiliki keutamaan spiritual, tetapi juga menfaat fisik dan mental bagi mereka yang melaksanakannya. 

Salah satu hadits yang menjelaskan keutamaan puasa Senin dan Kamis diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin ketika amalku diperlihatkan, aku sedang dalam keadaan berpuasa." (HR Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i).

Dilansir MUIDigital, hadits ini menunjukkan bahwa puasa pada hari Senin dan Kamis memiliki keutamaan khusus karena pada hari-hari tersebut, amal perbuatan manusia dihadapkan kepada Allah SWT. Dengan berpuasa, seorang hamba berharap amalannya diterima dengan lebih baik.

Secara spiritual, puasa Senin dan Kamis dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meningkatkan ketakwaan. Selain itu, puasa juga membantu dalam melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbaiki akhlak.

Manfaat Puasa Senin Kamis dari Aspek Medis

Tak hanya dari aspek spiritual, puasa Senin Kamis juga memberikan manfaat secara medis, karena diyakini dapat membunuh sel yang berpotensi menyebabkan penyakit kanker.

Menurut Wakil Ketua Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LK-MUI) Dr dr Bayu Wahyudi SpOG MPHM MHKes MM, saat berpuasa, tubuh manusia mengalami perubahan metabolisme. Dalam kondisi normal, lanjutnya, tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama.

"Namun, saat berpuasa, tubuh mulai membakar cadangan lemak untuk mendapatkan energi, proses ini disebut ketosis," kata dr Bayu kepada MUIDigital, sebagaimana dilansir Senin, (28/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053//puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952//buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663//puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/330/3131430//puasa-JzLC_large.jpg
Hukum Menggabungkan Niat Puasa Syawal dan Senin Kamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/330/3129322//doa-jbgz_large.jpg
7 Amalan di Bulan Syawal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/330/3128818//puasa-CaVy_large.jpg
Niat Puasa Syawal dan Senin-Kamis Boleh Digabung?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement