Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Masya Allah Luar Biasa! Ini Penyebab Nabi Muhammad Selalu Puasa Senin Kamis

Hantoro , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:22 WIB
Masya Allah Luar Biasa! Ini Penyebab Nabi Muhammad Selalu Puasa Senin Kamis
Ilustrasi penyebab Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam selalu puasa Senin Kamis. (Foto: Freepik)
A
A
A

NABI Muhammad Shallallahu alaihi wassallam diketahui selalu mengerjakan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan setiap Muslim. 

Banyak keutamaan yang akan didapat dari puasa Senin Kamis. Bahkan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pun sangat menyukai puasa ini dan tidak pernah meninggalkannya.

Info grafis keutamaan puasa Syawal. (Foto: Okezone)

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Diperlihatkan amal-amal pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diperlihatkan saat aku berpuasa." (HR Tirmidzi; shahih lighairihi)

Beliau juga bersabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

Artinya: "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan." (HR Muslim)

"Para ulama menganjurkan agar puasa tiap Senin dan Kamis, jadi ini baik untuk dilakukan," jelas Ketua Umum Wadah Silaturahim Khatib Indonesia (Wasathi) Ustadz Fauzan Amin kepada Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167315/puasa-5mFV_large.jpg
Jadwal Puasa Sunnah pada September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3166053/puasa-4pAK_large.jpg
Bacaan Niat Puasa pada Bulan Maulid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/618/3165952/buka_puasa-tg2M_large.jpg
Niat Berbuka Puasa Senin Kamis Lengkap dengan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/618/3160632/puasa-0Xmj_large.jpg
Lusa Puasa Ayyamul Bidh Safar 1447 H, Berikut Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/330/3146663/puasa-Wzdt_large.jpg
4 Keutamaan Puasa Senin-Kamis, Pahala Berlipat Ganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/618/3144218/puasa-T0Dp_large.jpg
Doa Puasa Arafah Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement