Masya Allah Luar Biasa! Ini Penyebab Nabi Muhammad Selalu Puasa Senin Kamis

NABI Muhammad Shallallahu alaihi wassallam diketahui selalu mengerjakan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan setiap Muslim.

Banyak keutamaan yang akan didapat dari puasa Senin Kamis. Bahkan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pun sangat menyukai puasa ini dan tidak pernah meninggalkannya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: "Diperlihatkan amal-amal pada setiap hari Kamis dan Senin. Maka aku ingin amalku diperlihatkan saat aku berpuasa." (HR Tirmidzi; shahih lighairihi)

Beliau juga bersabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

Artinya: "Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan." (HR Muslim)

"Para ulama menganjurkan agar puasa tiap Senin dan Kamis, jadi ini baik untuk dilakukan," jelas Ketua Umum Wadah Silaturahim Khatib Indonesia (Wasathi) Ustadz Fauzan Amin kepada Okezone beberapa waktu lalu.